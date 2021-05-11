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Жители Бурятии возмутила возможная угроза отмены «Голоса кочевников»

Жители Бурятии возмутила возможная угроза отмены «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Многие жители уже приобрели билеты на долгожданный фестиваль

Жители Бурятии возмущены новостью о том, что проведение музыкального этнофестиваля «Голос кочевников» в Бурятии оказалось под угрозой.

Как сообщал «Байкал-Daily», по информации нашего источника, вопрос сегодня поднимался на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Прозвучало сомнение, что «Голос кочевников» и подобные мероприятия могут быть согласованы. В настоящее время, как выяснилось, у Роспотребнадзора нет основания рекомендовать фестиваль к проведению.

Информация вызвала, мягко говоря, недоумение среди жителей республики: «Странное заявление, конечно. У нас же спад заболеваемости, не? А в закрытом помещении ФСК нормально проводить чемпионаты один за другим? Там особенный коронавирус?»

«На открытом воздухе! Какая угроза? Дайте людям право выбирать!»

«Почему такая несправедливость? Вы, пожалуйста, объясните нам, народу, на каком основании одни мероприятия проводятся, а другие нет».

Жительница Улан-Удэ Елена уже купила с друзьями билеты на фестиваль, теперь девушка в растерянности.

- Люди покупают билеты, они ждут. И вот такая новость, у нас что растёт заболеваемость? В трамвае ездят все битком, в торговых центрах битком, некоторые без масок ходят. И всё нормально. У нас проходят чемпионаты по борьбе в ФСК, куда приходят по две тысячи зрителей, и ничего. Почему это можно, а концерты отменяются? Что за двойные стандарты? Коронавирус действует избирательно? Он, что, на борьбу не ходит, а на концерты и в театры он ходит? Почему такая дискриминация культуры? Можно же, допустим, пускать со справкой о том, что поставили прививку, или уже переболели ковидом. Можно же выбрать какой-то путь, но не запрещать, - поделилась эмоциями горожанка.

Тем более, «Голос кочевников» привлекает туристов в регион.

- Родственники разных людей приезжают в Бурятию именно на это мероприятие, люди, как я знаю, запланировали приехать из Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Москвы. Сейчас за границу нельзя ездить, закрыты многие страны, развивается внутренний туризм. И в Бурятии у нас активно его развивают, а это ведь одно из основных мероприятий событийного туризма, - продолжает Елена.

Она добавила, что на фестивале очень легко соблюдать дистанцию – ведь зрители могут разбрестись по большому полю, выбрать где-нибудь удобное место и наслаждаться музыкой.

В прошлом году на фоне отмены всех массовых мероприятий «Голос кочевников» не состоялся.
Голос кочевников коронавирус
 
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