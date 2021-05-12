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В Бурятии стремятся к коллективному иммунитету

В Бурятии стремятся к коллективному иммунитету
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллективный иммунитет спасёт от возврата ограничительных мер

11 мая, на заседании республиканского оперативного штаба подвели итоги вакцинации населения Бурятии за минувшие выходные. Медицинские организации республики в праздничные дни работали в усиленном режиме. По состоянию на 10 мая, первым компонентом вакцины привито 93 584 человека. Это 80% от поступившей в республику вакцины, сообщили в правительстве Бурятии.

Завершили вакцинацию, получив два этапа прививок, 59 582 жителя Бурятии. Это примерно 6% от общей численности жителей республики.

За прошедшие сутки прививки поставили 2 тысяч обратившимся.

- К сожалению, в разных регионах страны наблюдаются тенденции к подъёму заболеваемости коронавирусной инфекцией. Регионы вынуждены возвращаться к ограничениям. В нашей республике заболеваемость сохраняет темпы: хотя нет подъёма, но и существенного снижения на протяжении последнего месяца мы не регистрируем. Поэтому на данном этапе, чтобы не вводить снова ограничения, необходимо формировать коллективный иммунитет. Абсолютно все эпидемии за всю историю человечества удалось остановить благодаря вакцинопрофилактике. И в данном случае также необходимо каждому жителю Бурятии проявить ответственность за своё окружение – за близких, коллег, друзей – и пройти вакцинацию, - призвал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Всего в Бурятию поступило 124 284 дозы вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 30 700 доз.
коронавирус профилактика вакцинация
 
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