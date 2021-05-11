Предложение озвучил Роспотребнадзор
Сегодня, 11 мая, на очередном заседании оперштабе по борьбе с коронавирусом прозвучали тревожные новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санврач Сергей Ханхареев сообщил о зафиксированных нарушениях санитарных правил и указа главы Бурятии в театрах. По этой причине предложено ужесточить ограничения для театров, а именно, вернуть максимальную заполняемость зрительных залов до 50%, сообщил источник «Байкал-Daily».
Сейчас в Бурятии заполняемость театров, кинотеатров, домов культуры позволена до 75% от общей вместимости места. Послабление введено с 6 апреля, до этой даты действовало ограничение на заполняемость залов не более 50%.
По данным на утро 11 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 452 (+28 за сутки).
В Бурятии предложили ужесточить ограничения для театров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Роспотребнадзор может не согласовать проведение «Голоса кочевников»
Предложение озвучил Роспотребнадзор
Выступление знаменитых фигуристов проходило на закрытом мероприятии
Продлены ограничения на перемещение граждан из Монголии в Россию и обратно
Собака просидела в колодце неделю
Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний
Памятник они построили своими силами
Акция памяти прошла в исправительной колонии №1
Зрители освистанного концерта 9 мая считают, что выступление было слишком затянуто
В стационарах лечатся более 280 больных ковидом
В Бурятию приехали около 150 сильнейших спортсменок страны
Лидируют в рейтинге Крым и Карелия
В республике действует особый противопожарный режим
Зрителям не понравились реальные письма с фронта погибшего бойца и музыка Шостаковича
В первый день на ковёр выйдут 16 представительниц Бурятии