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«Голос кочевников» в Бурятии оказался под угрозой

«Голос кочевников» в Бурятии оказался под угрозой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Роспотребнадзор может не согласовать проведение «Голоса кочевников»

Проведение музыкального этнофестиваля «Голос кочевников» в Бурятии оказалось под угрозой. Вопрос о фестивале поднимался сегодня на заседании республиканского оперштабе по борьбе с коронавирусом, сообщил источник «Байкал-Daily».

По информации нашего источника, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санврач Сергей Ханхареев выразил сомнение, что «Голос кочевников» и подобные мероприятия могут быть согласованы. В настоящее время, как выяснилось, у Роспотребнадзора нет основания рекомендовать его к проведению.

Между тем, ранее «Голос кочевников» (12+) был анонсирован на 16-18 июля. Жителей Бурятии эта информация очень обрадовала, так как в прошлом году из-за ограничений на массовые мероприятия фестиваль отменили.

Билеты на «Голос кочевников» уже поступили в продажу. На официальной странице фестиваля проводится голосование по выбору хедлайнера. Среди предложенных вариантов: Макс Покровский/«Ногу свело»; Вадим Самойлов/«Агата Кристи», «7Б», а также рэперы «25/17» и Niletto. На данный момент лидируют 25/17, «7Б» и «Ногу свело».

В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.


Голос кочевников Роспотребнадзор профилактика коронавирус
 
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