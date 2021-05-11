Роспотребнадзор может не согласовать проведение «Голоса кочевников»
Проведение музыкального этнофестиваля «Голос кочевников» в Бурятии оказалось под угрозой. Вопрос о фестивале поднимался сегодня на заседании республиканского оперштабе по борьбе с коронавирусом, сообщил источник «Байкал-Daily».
По информации нашего источника, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санврач Сергей Ханхареев выразил сомнение, что «Голос кочевников» и подобные мероприятия могут быть согласованы. В настоящее время, как выяснилось, у Роспотребнадзора нет основания рекомендовать его к проведению.
Между тем, ранее «Голос кочевников» (12+) был анонсирован на 16-18 июля. Жителей Бурятии эта информация очень обрадовала, так как в прошлом году из-за ограничений на массовые мероприятия фестиваль отменили.
Билеты на «Голос кочевников» уже поступили в продажу. На официальной странице фестиваля проводится голосование по выбору хедлайнера. Среди предложенных вариантов: Макс Покровский/«Ногу свело»; Вадим Самойлов/«Агата Кристи», «7Б», а также рэперы «25/17» и Niletto. На данный момент лидируют 25/17, «7Б» и «Ногу свело».
В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
«Голос кочевников» в Бурятии оказался под угрозой
Общество, Фото:
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