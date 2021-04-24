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В Бурятии коронавирус превысил отметку в 37 тысяч

В Бурятии коронавирус превысил отметку в 37 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Суточный прирост составил менее 30-и человек

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 24 апреля в Бурятии зарегистрировано 37 007 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

54% (19 696) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявили 29 больных. Большинство из них (20 человек) обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 35 651 человек, в том числе 56 за последние сутки.

В стационарах получают лечение 303 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 195. В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 447 коек: занято – 303, свободно – 144 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,8%.

Амбулаторное лечение проходят 220 пациентов с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 833 человека, в том числе двое из них скончались накануне.

Круг контактных лиц составляет 670 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент страны Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Выходные будут с 1 по 10 мая включительно.  «Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», - пояснила Попова.


коронавирус профилактика
 
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