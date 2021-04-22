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В Бурятии отец посвятил стихотворение медали сына-борца

В Бурятии отец посвятил стихотворение медали сына-борца
Общество,  Фото:страница Сергея Максимова
Стихотворение автор назвал «А может ли бронза золотом стать?»

В апреле в Калининграде состоялся чемпионат России по вольной борьбе среди слабослышащих спортсменов. Как сообщал «Байкал-Daily», сборная Бурятии выступила успешно: спортсмены завоевали восемь медалей.

Среди призёров оказался борец Иван Максимов. Он взял бронзовую медаль в весовой категории 61 кг. Отец спортсмена Сергей Максимова посвятил стихотворение бронзовому дебюту сына.

А может ли бронза золотом стать?

- А может ли бронза золотом стать?
Ты скажи мне, папа, скажи!
- Не выдумывай, сын! А ложись-ка спать!
Медвежонка с собой положи!

Папа вышел, и дверь за собой закрыл,
А я долго не мог уснуть.
Мне окно заливал свет ночных светил,
Убаюкивал Млечный путь.

Пролетела та ночь, как четырнадцать лет,
А четырнадцать лет – как во сне.
Я проснулся, чуть только забрезжил свет
В этот солнечный день, по весне.

После трёх километров – прохладный душ.
После завтрака – стадион.
Кёнигсберг после наших сибирских стуж,
Это тоже как будто сон.

А вчерашний мой день, так вообще – туман.
Как же был соперник матёр.
Я боролся как тигр, как арсалан*
Я борцовками рвал ковёр.

Ох, как схватка была тогда коротка,
Поражения нет больней.
Как в тумане держался я до свистка.
Знал – победа будет моей…
***
- А может ли бронза золотом стать!?!
(стыдно стало – «зелено-молодо»)
- Ну конечно, сынок! Ведь тебе ли не знать!
Твоя бронза сегодня – ЗОЛОТО!

С.В. Максимов, 17.04.2021 г.

Автор подчеркнул, что стихотворение посвящено также тренеру Баиру Батомункуеву.

- Баир Бороевич, тренер, вырастил этих пацанов. Они ему как дети. Насколько помню, он с ними круглый год, начиная с 2-3 класса интерната для слабослышащих детей. А сейчас они все чемпионы РФ, мира, Европы. Не зря Баир Бороевич - заслуженный тренер Республики Бурятия, - поделился Сергей Максимов.

Сергей Максимов трудится в сфере защиты и охраны леса. Он работал участковым лесничим, с 2019 года – член совета РОО «Общество лесоводов Бурятии». Пишет стихотворения, выкладывает их в Интернете. Недавно стал участником III международного поэтического конкурса «Слово талантам» (Барнаул).
спорт стихи вольная борьба семьи дети
 
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