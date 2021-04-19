Борцы Бурятии стали третьими на чемпионате России

Спортсмены республики завоевали 8 медалей в Калининграде



Завершившийся чемпионат России по спорту глухих по вольной борьбе принёс сборной Бурятии восемь медалей и третье общекомандное место. Соревнования проходили с 15 по 18 апреля в Калининграде. В чемпионате приняли участие 54 борца из 24 регионов России.



В весовой категории 57 кг борцы республики забрали все 3 призовых места:

1 место - Будажап Самбуев;

2 место - Бальжи-Нима Раднаев;

3 место - Найдан Цыденжапов.



В весовой категории 61 кг:

1 место - Даба Цырендоржиев;

3 место - Иван Максимов.



В весовой категории 65 кг:

2 место - Сергей Евтюгин.



В весовой категории 70 кг:

3 место - Руслан Торпинкеев.



В весовой категории 79 кг:

2 место - Николай Капустин.



Бурятию на соревнованиях представляли воспитанники республиканской спортивно-адаптивной школы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

