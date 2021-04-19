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Борцы Бурятии стали третьими на чемпионате России

Борцы Бурятии стали третьими на чемпионате России
Общество,  Фото:пресс-служба РСАШ
Спортсмены республики завоевали 8 медалей в Калининграде

Завершившийся чемпионат России по спорту глухих по вольной борьбе принёс сборной Бурятии восемь медалей и третье общекомандное место. Соревнования проходили с 15 по 18 апреля в Калининграде. В чемпионате приняли участие 54 борца из 24 регионов России.

В весовой категории 57 кг борцы республики забрали все 3 призовых места:
1 место - Будажап Самбуев;
2 место - Бальжи-Нима Раднаев;
3 место - Найдан Цыденжапов.

В весовой категории 61 кг:
1 место - Даба Цырендоржиев;
3 место - Иван Максимов.

В весовой категории 65 кг:
2 место - Сергей Евтюгин.

В весовой категории 70 кг:
3 место - Руслан Торпинкеев.

В весовой категории 79 кг:
2 место - Николай Капустин.

Бурятию на соревнованиях представляли воспитанники республиканской спортивно-адаптивной школы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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