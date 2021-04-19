«Скорая» приехала по вызову к отцу нападавшего
34-летний житель Советского района Улан-Удэ признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью».
В судебном заседании установлено, что в августе 2020 года бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к отцу осуждённого. Фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивая перед фельдшером и санитаром тремя ножами, угрожал им убийством. Одному из медиков он причинил ножом рану в лобной области.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец с ножом напал на бригаду медиков
Общество, Фото:
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