В Забайкалье корова второй раз родила телят-двойняшек

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкалья

Телята появились на свет раньше срока



Государственная ветеринарная служба Забайкальского края рассказала о редком случае. Ветврачи второй раз помогли появиться на свет телятам-двойняшкам от одной коровы.



В апреле сразу двух телят принесла корова Пеструна в хозяйстве в селе Турга Оловяннинского района Забайкальского края. Ветеринары на протяжении 16 часов помогали появиться на свет рогатому потомству.



- Как правило, корова приносит одного телёнка, но встречаются двойни и даже тройни. Телята-двойняшки часто рождаются раньше срока, и по размеру меньше других. Данные роды были тяжёлыми и осложнялись неправильным расположением плода, - рассказала заведующая ветеринарным участком Татьяна Тверитинова.



За 14 лет Пеструна принесла 13 телят, из них второй раз двойню. В этот раз на свет появились Дарья и Марья. Телята сегодня чувствуют себя хорошо и прибавляют в весе, отметили в Государственной ветеринарной службе.

