Телята появились на свет раньше срока
Государственная ветеринарная служба Забайкальского края рассказала о редком случае. Ветврачи второй раз помогли появиться на свет телятам-двойняшкам от одной коровы.
В апреле сразу двух телят принесла корова Пеструна в хозяйстве в селе Турга Оловяннинского района Забайкальского края. Ветеринары на протяжении 16 часов помогали появиться на свет рогатому потомству.
- Как правило, корова приносит одного телёнка, но встречаются двойни и даже тройни. Телята-двойняшки часто рождаются раньше срока, и по размеру меньше других. Данные роды были тяжёлыми и осложнялись неправильным расположением плода, - рассказала заведующая ветеринарным участком Татьяна Тверитинова.
За 14 лет Пеструна принесла 13 телят, из них второй раз двойню. В этот раз на свет появились Дарья и Марья. Телята сегодня чувствуют себя хорошо и прибавляют в весе, отметили в Государственной ветеринарной службе.
В Забайкалье корова второй раз родила телят-двойняшек
Общество, Фото:
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