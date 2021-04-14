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В Забайкалье корова второй раз родила телят-двойняшек

В Забайкалье корова второй раз родила телят-двойняшек
Общество,  Фото:Государственная ветеринарная служба Забайкалья
Телята появились на свет раньше срока

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края рассказала о редком случае. Ветврачи второй раз помогли появиться на свет телятам-двойняшкам от одной коровы.

В апреле сразу двух телят принесла корова Пеструна в хозяйстве в селе Турга Оловяннинского района Забайкальского края. Ветеринары на протяжении 16 часов помогали появиться на свет рогатому потомству.

- Как правило, корова приносит одного телёнка, но встречаются двойни и даже тройни. Телята-двойняшки часто рождаются раньше срока, и по размеру меньше других. Данные роды были тяжёлыми и осложнялись неправильным расположением плода, - рассказала заведующая ветеринарным участком Татьяна Тверитинова.

За 14 лет Пеструна принесла 13 телят, из них второй раз двойню. В этот раз на свет появились Дарья и Марья. Телята сегодня чувствуют себя хорошо и прибавляют в весе, отметили в Государственной ветеринарной службе.
коровы домашние животные ветеринария
 
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