В Бурятии сотрудники УФСИН убрались на Меркитской крепости

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Сотрудники вышли на субботник



Сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 5 (там отбывают наказание осуждённые с туберкулёзом) провели субботник на территории Меркитской крепости.



- Сотрудники, входящие в состав общественных формирований, таких как, совет наставников, совет молодых специалистов, совет офицеров и женсовет убрали мусор на территории Меркитской крепости. В ходе субботника был убран мусор, скопившийся за зимний период на территории памятника природы и истории, - сообщает УФСИН по Бурятии.



Для молодых сотрудников учреждения провели экскурсию и рассказали о преданиях и легендах этих мест.



