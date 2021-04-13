Сотрудники вышли на субботник
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 5 (там отбывают наказание осуждённые с туберкулёзом) провели субботник на территории Меркитской крепости.
- Сотрудники, входящие в состав общественных формирований, таких как, совет наставников, совет молодых специалистов, совет офицеров и женсовет убрали мусор на территории Меркитской крепости. В ходе субботника был убран мусор, скопившийся за зимний период на территории памятника природы и истории, - сообщает УФСИН по Бурятии.
Для молодых сотрудников учреждения провели экскурсию и рассказали о преданиях и легендах этих мест.
В Бурятии сотрудники УФСИН убрались на Меркитской крепости
Общество, Фото:
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