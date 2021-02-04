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В Иркутске школьники соберутся на компьютерный фестиваль

В Иркутске школьники соберутся на компьютерный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
«Иркутская компьютериада» проводится в городе в пятнадцатый раз

С 15 по 19 февраля в Иркутске состоится юбилейный XV городской компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада – 2021». К участию в мероприятии приглашаются учащиеся 6-18 лет образовательных организаций Иркутской области.

Основными направлениями конкурсных испытаний фестиваля станут компьютерные сети, офисные технологии, веб-дизайн, анимация, фото и видео (с элементами журналистики), программирование, компьютерная графика, дистанционные технологии, дополненная реальность, а также конструирование в системах автоматизированного проектирования.

Для воспитанников подготовительной группы детского сада в рамках фестиваля проводится дистанционный конкурс «Компик-дошколёнок» на базе образовательных организаций. Для учащихся 2-4 классов состоится дистанционный конкурс «Компьютошка». Дистанционный конкурс «КомпЮниор» пройдёт для учащихся 5-7 классов. А дети с ограниченными возможностями здоровья смогут принять участие в дистанционном конкурсе «Информационный следопыт».

Для учащихся 5-11 классов фестиваль проводится в два этапа: отборочный тур и очный тур – непосредственное участие в конкурсной программе всех прошедших заочный тур. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 6+
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