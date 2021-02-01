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В Улан-Удэ осуждённых ознакомили с историей Холокоста

В Улан-Удэ осуждённых ознакомили с историей Холокоста
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В библиотеке прошла книжная выставка

В библиотеке исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошла книжная выставка, приуроченная к международному дню памяти жертв Холокоста.

- Осуждённые смогли ознакомиться с книгами, сборниками документов о преступлениях немецко-фашистских оккупантов, научно-популярными изданиями, произведениями поэтов и писателей, воспоминаниями очевидцев, отражающими трагическую страницу истории нашей страны, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



осужденные
 
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