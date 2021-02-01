В библиотеке прошла книжная выставка
В библиотеке исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошла книжная выставка, приуроченная к международному дню памяти жертв Холокоста.
- Осуждённые смогли ознакомиться с книгами, сборниками документов о преступлениях немецко-фашистских оккупантов, научно-популярными изданиями, произведениями поэтов и писателей, воспоминаниями очевидцев, отражающими трагическую страницу истории нашей страны, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённых ознакомили с историей Холокоста
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодожёнам пожелали семейного благополучия
За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело
Режим вводили из-за угрозы подтопления
Юный алкоголик проживает в Кяхте
Вика Буза поучаствовала в креативной акции
Туристов на Байкале хотят сделать «самыми воспитанными в мире»
В клипе мальчик играют на различных музыкальных инструментах
Такое решение должно разгрузить движение в «час пик»
Власти договорились о снятии ограничений
Должностное лицо оштрафовали на нарушение
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч рублей
Утром было -33 градуса
Ночью местами было -40
Общество, 31.01.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко со второй за неделю несогласованной акции протеста
Общество, 31.01.2021
Турнир состоится в Благовещенске