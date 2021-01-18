Осуждённым рассказали о семейных ценностях
Исправительную колонию №8 посетили клирики Улан-Удэнской епархии.
В домовой церкви учреждения «Введение во храм Пресвятой Богородицы» священнослужители провели благодарственный молебен и таинство исповеди.
- После молебна с прихожанами православной общины колонии побеседовали о семейных ценностях и о греховности причинения вреда своему здоровью, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в колониях Бурятии отметили 110-летие со дня рождения писателя Анатолия Рыбакова.
В улан-удэнской колонии провели молебен
Общество, Фото:
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