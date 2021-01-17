В колониях Бурятии отметили 110-летие со дня рождения писателя Рыбакова

С осуждёнными провели викторины и конкурсы



В исправительных учреждениях в Бурятии прошли мероприятия, приуроченные к 110-летию со дня рождения писателя Анатолия Рыбакова, автора романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Дети Арбата» и др.



Осуждённым рассказали о жизни и творчестве писателя, продемонстрировали экранизации его повестей и романов, провели викторины и конкурсы.



Также в библиотеках исправительных учреждений проходят книжные выставки. Там представлены известные произведения Анатолия Рыбакова и биографические материалы, сообщили в УФСИН по Бурятии.



