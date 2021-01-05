Сергей Зверев из машины слушал экскурсовода в музее в Улан-Удэ

Здесь его познакомили с экспозициями, а экскурсовод с интересом рассказывала об экспонатах. Небольшое видео артист опубликовал на своей странице в соцсети. Так, на одной из уличных экспозиций экскурсовод рассказывала об арт-объекте «Мезенский конь». В это время артист находился в машине и слушал её оттуда.