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Сергей Зверев из машины слушал экскурсовода в музее в Улан-Удэ

Сергей Зверев из машины слушал экскурсовода в музее в Улан-Удэ
Общество,  Фото:screenshot
Артист продолжает отдыхать в столице Бурятии

Шоумен, стилист, певец Сергей Зверев продолжает отдыхать в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в первый день его визита в столице Бурятии артиста накормили национальным блюдом из замороженной печени. Также он побывал в Иволгинском дацане.

Сегодня Сергей Зверев отправился в Этнографический музей народов Забайкалья. 

- Очень интересный музей, приходите!!! - написал Сергей Зверев на странице в соцсети. 



Здесь его познакомили с экспозициями, а экскурсовод с интересом рассказывала об экспонатах. Небольшое видео артист опубликовал на своей странице в соцсети. Так, на одной из уличных экспозиций экскурсовод рассказывала об арт-объекте «Мезенский конь». В это время артист находился в машине и слушал её оттуда. 


Жителей Бурятии возмутило отношении артиста к экскурсоводу. Негодования на этот счёт опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ»: «VIP экскурсия для Зверева. Он даже не вышел из машины, девушку жалко - это неуважение», «Мда... в мелочах человека и узнаешь», «Женщина профессионально себя ведёт, молодец».

Другие же подписчики стали защищать Сергея Зверева. Они отметили, что возможно артист попросту замёрз, а экскурсовод сама не захотела садиться в машину: «Может он больной ему нельзя на холод, всякие болезни бывают связанные с иммунитетом», «Сегодня холодно и ветрено. Можно понять человека», «Настолько народ злой, дай только повод погавкать. Ну замёрз человек и что?».

Некоторые пользователи Сети отметили, что их на автомобиле в музей не пускают и машины остаются на парковке.

Отметим, по данным Бурятского гидрометцентра, сегодня в Улан-Удэ ветреная погода, дневные температуры достигали -25,-27 градусов. 

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев отдыхает в Бурятии в конца прошлого года. Новый год он встретил в Тункинской долине.




Сергей Зверев
 
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