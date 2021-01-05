Сергей Зверев из машины слушал экскурсовода в музее в Улан-Удэ

Шоумен, стилист, певец Сергей Зверев продолжает отдыхать в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в первый день его визита в столице Бурятии артиста накормили национальным блюдом из замороженной печени. Также он побывал в Иволгинском дацане.
Сегодня Сергей Зверев отправился в Этнографический музей народов Забайкалья.
- Очень интересный музей, приходите!!! - написал Сергей Зверев на странице в соцсети.
Здесь его познакомили с экспозициями, а экскурсовод с интересом рассказывала об экспонатах. Небольшое видео артист опубликовал на своей странице в соцсети. Так, на одной из уличных экспозиций экскурсовод рассказывала об арт-объекте «Мезенский конь». В это время артист находился в машине и слушал её оттуда.
Жителей Бурятии возмутило отношении артиста к экскурсоводу. Негодования на этот счёт опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ»: «VIP экскурсия для Зверева. Он даже не вышел из машины, девушку жалко - это неуважение», «Мда... в мелочах человека и узнаешь», «Женщина профессионально себя ведёт, молодец».
Другие же подписчики стали защищать Сергея Зверева. Они отметили, что возможно артист попросту замёрз, а экскурсовод сама не захотела садиться в машину: «Может он больной ему нельзя на холод, всякие болезни бывают связанные с иммунитетом», «Сегодня холодно и ветрено. Можно понять человека», «Настолько народ злой, дай только повод погавкать. Ну замёрз человек и что?».
Некоторые пользователи Сети отметили, что их на автомобиле в музей не пускают и машины остаются на парковке.
Отметим, по данным Бурятского гидрометцентра, сегодня в Улан-Удэ ветреная погода, дневные температуры достигали -25,-27 градусов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев отдыхает в Бурятии в конца прошлого года. Новый год он встретил в Тункинской долине.
Здесь его познакомили с экспозициями, а экскурсовод с интересом рассказывала об экспонатах. Небольшое видео артист опубликовал на своей странице в соцсети. Так, на одной из уличных экспозиций экскурсовод рассказывала об арт-объекте «Мезенский конь». В это время артист находился в машине и слушал её оттуда.
Жителей Бурятии возмутило отношении артиста к экскурсоводу. Негодования на этот счёт опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ»: «VIP экскурсия для Зверева. Он даже не вышел из машины, девушку жалко - это неуважение», «Мда... в мелочах человека и узнаешь», «Женщина профессионально себя ведёт, молодец».
Другие же подписчики стали защищать Сергея Зверева. Они отметили, что возможно артист попросту замёрз, а экскурсовод сама не захотела садиться в машину: «Может он больной ему нельзя на холод, всякие болезни бывают связанные с иммунитетом», «Сегодня холодно и ветрено. Можно понять человека», «Настолько народ злой, дай только повод погавкать. Ну замёрз человек и что?».
Некоторые пользователи Сети отметили, что их на автомобиле в музей не пускают и машины остаются на парковке.
Отметим, по данным Бурятского гидрометцентра, сегодня в Улан-Удэ ветреная погода, дневные температуры достигали -25,-27 градусов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев отдыхает в Бурятии в конца прошлого года. Новый год он встретил в Тункинской долине.