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В Бурятии встретились Хамбо Лама и Сергей Зверев

В Бурятии встретились Хамбо Лама и Сергей Зверев
Общество,  Фото:соцсети
Шоумен посетил Иволгинский дацан

В Иволгинском дацане Бурятии встретились шоумен, стилист Сергей Зверев и XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Об этом глава буддистов России написал на своей странице в Facebook.

- Встреча с интересным человеком. Сергей Зверев суперзвезда и за это лето он успел много что сделать. Закрыл завод по разливу воды из Байкала, помог потушить пожар на берегу Байкала. «Помог продвинуть в известность бурятские буузы и поспособствовал своей известностью в получение гранта на развитие экосистемы Тунки», —написал Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

Также отметился Сергей Зверев, выложив совместный снимок.

- Я сейчас на аудиенции у главы Буддистов России Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в Иволгинском Дацане, - написал Сергей Зверев.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ шоумен впервые. Вчера его здесь угостили эффектным национальным блюдом – замороженной печенью. А Новый год артист встретил в Тунке.  

Сергей Зверев буддизм
 
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