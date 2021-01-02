Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии

Сергей Зверев, приехавший на отдых в Тункинский район Бурятии в середине декабря, остался здесь на празднование Нового года-2021. 31 декабря он вновь облачился в национальный бурятский костюм, который купил у художника-модельера из Аршана Дыжит Мантуровой. Зверев поздравил своих подписчиков с Новым годом.
- Желаю вам сибирского здоровья. Счастья, успехов во всём! Я сейчас нахожусь в Сибири. Звезда в восторге! – поделился шоумен.
1 января он выложил очередное видео, снятое в Тункинской долине. Он обратился ко всем россиянам с призывом приехать на отдых в Тунку.
- Привет, страна, приезжайте в Тункинскую долину. Смотрите, как здесь красиво, какие нереальные горы, воздух, какая вода! Тункинская долина – это прежде всего здоровье. Всех ждём вас! – обратился Сергей Зверев.
В комментариях знаменитого артиста заваливают поздравлениями с Новым годом. Тёплые слова в адрес Сергея Зверева оставляют пользователи со всей России (у звезды более миллиона подписчиков в Instagram). Есть среди комментариев и поздравления от жителей Бурятии. Известный в Бурятии певец Чингис Ли пожелал Звереву: «С Новым годом! Мира вам и душевной гармонии в Новом году!»
Сам Сергей Зверев поддерживает связь с пользователями, оставляя комментарии в виде смайлов. На вопрос «Вам не холодно?» после первого видео, снятого в тункинском лесу, артист коротко ответил: «Нет».
Также в комментариях пользователи назвали Сергея Зверева «Тункинским суперзвёздным Морозом».
«Какая красота у вас, ну а Вы просто как принц из арабской сказки!! Шикарный!» - оставила отзыв ещё одна подписчица.
Сергей Зверев в этот свой приезд в Тунку остановился не в Аршане, а на менее раскрученном курорте Нилова Пустынь. Визит Зверева совпал с возобновлением работы этой лечебницы после масштабного ремонта. Были обновлены здание поликлиники и ванных корпусов. Звезда гламура уже делился на своей странице, как принимает (не снимая знаменитой короны) радоновую ванну с гидромассажем.
Также Зверев активно ездил по Тунке, принимая участие в торжественных мероприятиях различного рода. Например, он поучаствовал в открытии отремонтированного дома культуры в селе Хойто-Гол. Клуб артист назвал «шикарным». Здесь же ему провели бурятский обряд на будущее – Сергею выпало четыре барана, что означает успех в делах и прибавление семье.
Пообщался он и со школьниками, рассказав им о том, как добился успеха по жизни, несмотря на не самые выдающиеся результаты в учёбе. «Из всех одноклассников я был самый никакой», - откровенно поведал на встрече Сергей Зверев.
В последнее время идёт много разговоров о том, что Зверев рассматривается в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы от Бурятии. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Сам Зверев пока не опровергает такую возможность, более того, недавно заявил, что начал «задумываться».
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с отдыха «короля гламура» в Тунке можно посмотреть по ссылке.