Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии





Сергей Зверев, приехавший на отдых в Тункинский район Бурятии в середине декабря, остался здесь на празднование Нового года-2021. 31 декабря он вновь облачился в национальный бурятский костюм, который купил у художника-модельера из Аршана Дыжит Мантуровой. Зверев поздравил своих подписчиков с Новым годом.- Желаю вам сибирского здоровья. Счастья, успехов во всём! Я сейчас нахожусь в Сибири. Звезда в восторге! – поделился шоумен.