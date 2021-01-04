Сергея Зверева накормили в Улан-Удэ замороженной печенью





Директор цирка Бурятии Туяна Догданова показала Сергею, как нужно есть это интересное блюдо, как использовать приправы, которые подавались к блюду.









Шоумен, стилист, певец Сергей Зверев впервые в Улан-Удэ. Здесь его угостили национальным блюдом из замороженной печени - арбин, при этом эффектно подав его. Видео артист выложил на своей странице в соцсети.- Как красиво! – признался Сергей Зверев.