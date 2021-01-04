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Сергея Зверева накормили в Улан-Удэ замороженной печенью

Сергея Зверева накормили в Улан-Удэ замороженной печенью
Общество, 
Артист впервые гостит в столице Бурятии

Шоумен, стилист, певец Сергей Зверев впервые в Улан-Удэ. Здесь его угостили национальным блюдом из замороженной печени - арбин, при этом эффектно подав его. Видео артист выложил на своей странице в соцсети.

- Как красиво! – признался Сергей Зверев. 

Директор цирка Бурятии Туяна Догданова показала Сергею, как нужно есть это интересное блюдо, как использовать приправы, которые подавались к блюду. 



Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии. Накануне он опубликовал видео, в котором призывает своих подписчиков приезжать на отдых именно в Тунку. 

Сергей Зверев
 
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