В Бурятии местами метели

Сегодня в республике холодная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 января по республике холодная, ветреная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью ночью умеренный снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели.



Температура ночью -27,-32, по юго-западу и северу местами до -36,-41, по Прибайкалью при снеге -21,-26, днём -23,-28, по северу и местами по юго-западу -31,-36, по Прибайкалью до -20 градусов.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -25,-27.

