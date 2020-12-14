Бурятия улучшила свои позиции на «карте» коронавируса

Бурятия находится в «светло-жёлтой» зоне по распространённости COVID-19
Бурятия вошла в число стабильных регионов по коронавирусу, говорится в материалах РИА Новости.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в середине ноября Бурятия была в числе регионов с удовлетворительным состоянием темпов распространения коронавируса. С этого времени в республике ситуация с ковидом улучшилась.
Сейчас ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространённости коронавируса, отметил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Учёный строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространённости COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зелёные», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-жёлтые» – 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» – 1,0-1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); «тёмно-красные» – больше 1,2 (тяжёлый). Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше – усиливается.
- Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье. Если сравнить показатель R - индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года, - цитирует эксперта РИА Новости.
Уже есть четыре тёмно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания - Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай.
В стабильной светло-зелёной зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжёлой ситуации.
Ученый добавил, что к стабильным регионам относятся: Карелия, Еврейская автономная область, Якутия, Новосибирская область, Бурятия, Коми и т.д.
Согласно статистике, следующие регионы находятся в удовлетворительном состоянии («жёлтая» зона): Архангельская область, Новгородская область, Свердловская область, Забайкальский край, Вологодская область, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Ярославская область.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 14 декабря общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 22 479 (+223 за сутки).
Бурятия улучшила свои позиции на «карте» коронавируса
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