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В Бурятии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной

В Бурятии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Улан-Удэ приходится более половины случаев заражения ковидом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 14 декабря общее число случаев заражения COVID-19 достигло 22 479. Из них 55% (12 279) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили у 223 человек. Ситуация с заболеваемостью держится в последние дни на одном уровне: накануне прирост был +226 больных, до этого +224, +228, +227.

Из 223 новых случаев коронавируса 176 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

За всё время выздоровели 18 505 пациентов, или 82%. Накануне вылечились 262 человека.

За минувшие сутки скончались четверо больных коронавирусом. За всё время зафиксировано 511 летальных исходов.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1883 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1436. В отделениях реанимации находится 102 пациента (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 63 пациента (из них старше 65-ти – 43).

Занятость коечного фонда составляет 71 %.

Амбулаторное лечение проходят 1580 пациентов с COVID-19. Наблюдается 6891 человек.

Круг контактных лиц составляет 3317 человек.

С начала пандемии тесты на ковид в Бурятии прошли уже более 680 тысяч человек. В оперштабе уточнили, что тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов назвал вопиющими случаями вечеринки в «Фабрике-гриль» и лаундж-баре «Сове». За участие в нелегальных тусовках ответят не только организаторы, но и посетители.

Также Алексей Цыденов анонсировал возможное открытие театров.

С понедельника, 14 декабря, в Бурятии возобновили плановые госпитализации.

В Бурятию поступила вторая партия вакцины от коронавируса.

Каток на площади Советов увеличат из-за пандемии, на нём также будут работать «антиковидные» комиссары.

В Улан-Удэ волонтёры, помогающие населению во время пандемии, будут ездить в трамваях бесплатно.






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