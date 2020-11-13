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Руководители ТРЦ написали коллективное письмо главе Бурятии

Руководители ТРЦ написали коллективное письмо главе Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Владельцы торговых центров просят не закрывать их

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на заседании республиканского оперштаба был поднят вопрос о возможном закрытии торгово-развлекательных центров и точек общепита. По словам нашего источника, рассматривается предложение вновь закрыть ТРЦ и общепит на две недели в связи с тем, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом на спад не идёт. 

Пока решение, закрывать или нет, ещё не озвучено. 

- Сегодня никаких решений озвучено не будет, - сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

Руководители крупнейших торговых центров Улан-Удэ направили коллективное письмо в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингиса Матхеева. Предприниматели попросили оказать содействие в недопущении закрытия ТРЦ. Об этом «Байкал-Daily» сообщил Чингис Матхеев.

В коллективном письме, в частности, указывается, что покупательский поток и так значительно снизился. Торговые объекты несут убытки, а очередное закрытие ТРЦ может привести к краху малого бизнеса.

Бурятский бизнесмен-омбудсмен рассказал, что был одним из инициаторов данного коллективного обращения. Документ планируется передать главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Чтобы было без каких-то эмоций, нам нужно было составить конструктивное письмо. Я сказал, что обязуюсь передать его главе на оперативном штабе, - рассказал Чингис Матхеев.

Он добавил, что вопрос остаётся открытым.


торговый центр коронавирус
 
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