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В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду

В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду
Общество,  Фото:pixabay.com
Пока обследовано не так много жителей Бурятии

В Бурятии проводятся исследования по оценке уровня популяционного (коллективного) иммунитета к коронавирусу среди населения. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

На сегодняшний день обследовано более 20 тысяч человек. По итогам исследований уровень популяционного иммунитета в республике составил 7%.

Исследования продолжаются.

- Проведение данного мониторинга в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора. Эпидемиологическое благополучие населения в отношении COVID-19 определяется состоянием популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Издание «Аргументы и Факты» объясняет, что популяционный иммунитет — это сути, это эффект сопротивления инфекции в определённой популяции. Речь о нём идёт в том случае, когда часть членов этой популяции имеет к данной инфекции личный иммунитет. Так как на фоне личного иммунитета снижается количество каналов передачи возбудителя от человека к человеку, популяционный иммунитет косвенно защищает общество от активного заражения. Чтобы остановить распространение инфекции в обществе, нужно, чтобы было охвачено коллективным (популяционным) иммунитетом, по разным данным, хотя бы 40% населения.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, приводило его слова РИА Новости. Учёный спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 весной.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 13 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 14 603. За последние сутки заболели 237 человек – это повторение рекорда.

Роспотребнадзор коронавирус профилактика
 
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