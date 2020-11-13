Пока обследовано не так много жителей Бурятии
В Бурятии проводятся исследования по оценке уровня популяционного (коллективного) иммунитета к коронавирусу среди населения. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
На сегодняшний день обследовано более 20 тысяч человек. По итогам исследований уровень популяционного иммунитета в республике составил 7%.
Исследования продолжаются.
- Проведение данного мониторинга в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора. Эпидемиологическое благополучие населения в отношении COVID-19 определяется состоянием популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Издание «Аргументы и Факты» объясняет, что популяционный иммунитет — это сути, это эффект сопротивления инфекции в определённой популяции. Речь о нём идёт в том случае, когда часть членов этой популяции имеет к данной инфекции личный иммунитет. Так как на фоне личного иммунитета снижается количество каналов передачи возбудителя от человека к человеку, популяционный иммунитет косвенно защищает общество от активного заражения. Чтобы остановить распространение инфекции в обществе, нужно, чтобы было охвачено коллективным (популяционным) иммунитетом, по разным данным, хотя бы 40% населения.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, приводило его слова РИА Новости. Учёный спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 весной.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 13 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 14 603. За последние сутки заболели 237 человек – это повторение рекорда.
В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду
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