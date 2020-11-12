В Монголии введён всеобщий карантинный режим

Строгие ограничения из-за коронавируса продлятся по 17 ноября
На своем внеочередном заседании от 11 ноября правительство Монголии решило ужесточить карантинные меры, сообщает агентство «Монцамэ».
- Правительство посчитало правильным ввести всеобщий строгий карантинный режим в масштабах страны с 6:00 часов 12 ноября до 6:00 часов 17 ноября, основываясь на рекомендациях ВОЗ и совета нацбезопасности Монголии, мнениях отечественных ученых и исследователей и результатах оценки рисков, - заявил вице-премьер страны Янгугийн Содбаатар.
Вице-премьер в своем заявлении отметил, что страна переходит на режим строгого карантина или второго уровня повышенной готовности к бедствиям. По его словам, ученые и исследователи считают, что за этот период профессиональные и специализированные госучреждения смогут в полной мере взять под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране.
Он посоветовал гражданам соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и оставаться дома, а учреждениям и компаниям по возможности перевести работу в удалённый формат.
Напомним, что в Монголии за последние сутки проведено в общей сложности 644 тестов, и в результате выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом. Среди них один человек, пересёкший границу через погранпункт пропуска «Алтанбулаг» на монголо-российской границе 22 октября, один водитель-дальнобойщик, въехавший в страну через «Алтанбулаг» 10 ноября, 5 человек, вернувшихся из Сеула и 3 человека, вывезенные из Индии, а также 3 человека, охваченные контрольным тестом.
Тем самым общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 406 человек. Из них 317 человек выздоровели, 84 человека получают лечение в полном объёме в НИЦИЗ. У 72 пациентoв имеются лёгкие симптомы заболевания, у 10 пациентов – удовлетворительное физическое состояние, а у двух пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме.
Ранее Монголия объявила о закрытии пунктов пропуска с Россией с 16 ноября и ввела в Улан-Баторе трёхдневный карантин.
В Монголии введён всеобщий карантинный режим
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