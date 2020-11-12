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Жителей Бурятии просят поделиться антиковидной плазмой

Жителей Бурятии просят поделиться антиковидной плазмой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число доноров растёт, но плазма всё ещё необходима

На сегодня в Бурятии 80 человек сдали антиковидную плазму. Две недели назад сообщалось о 40 донорах. Потребность в донорской антиковидной плазмы всё ещё есть, ведь она нужна для лечения больных в тяжёлом состоянии.

На сегодня Бурятская республиканская станция переливания крови выдала в стационары 109 доз плазмы, содержащей антитела к COVID-19.

- Для того, чтобы стать донором антиковидной плазмы нужно находиться в возрастной категории от 18 до 50 лет, иметь вес не менее 50 кг. Донором может стать человек, который переболел коронавирусной инфекцией лёгкой или средне-тяжёлой формы (подтвердить это официальным медицинским заключением). Важно, чтобы у донора клинические и биохимические анализы были в норме, не имелись противопоказания к донорству. Сдать плазму можно не ранее, чем через месяц после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому, после пневмонии – через полгода, - рассказала заместитель главного врача по медицинской работе станции переливания крови Марина Бутуханова.

У Арсалана Лубсанова на счету 18 донаций, две последние – донации антиковидной плазмы.

- Я работаю на станции скорой помощи и прекрасно понимаю необходимость в донорской плазме. Начал сдавать кровь, ещё будучи студентом. Хочу сказать тем, кто сомневается – не бойтесь, сдавать кровь не больно! Самое главное – мы помогаем людям, нашим землякам! – сказал донор.

Для визита в службу крови с целью сдачи плазмы, содержащей антитела к COVID-19, требуется предварительная запись. Записаться на приём можно через сайт brspk03.ru. Консультации по телефону 8(3012) 43-72-34. Необходимо ознакомиться с противопоказаниями к донорству, сообщили в республиканском минздраве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 14 366 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. В стационарах республики получают лечение 2203 пациента с ковидом, в том числе 109 находятся в реанимации.
Донорство крови коронавирус профилактика
 
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