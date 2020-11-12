 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей

В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей
Общество,  Фото:pixabay.com
Пробы берутся в том числе в сточной воде, транспорте и магазинах

В Бурятии несколько положительных проб на коронавирусную инфекцию обнаружены в образцах смывов с поверхностей в различных объектах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Исследования на наличие вируса SARS-CoV-2 проводятся в пробах сточной воды. Также смывы берутся с поверхности объектов розничной торговли, транспортной инфраструктуры, в медицинских организациях, с пищевых продуктов и упаковок, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Всего в Бурятии проведено 348 исследований смывов с различных объектов на наличие в них коронавирусной инфекции. Положительные находки обнаружены в двух образцах смывов, что составляет 0,5% от общего числа исследованных проб.

На утро 12 ноября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 14 366.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Cтудентка из Улан-Удэ стала лауреатом конкурса имени Л.А. Руслановой
Cтудентка из Улан-Удэ стала лауреатом конкурса имени Л.А. Руслановой
Общество, 12.11.2020
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни проходил в Саратове
Ориентировщица из Забайкалья выиграла медаль первенства России
Ориентировщица из Забайкалья выиграла медаль первенства России
Общество, 12.11.2020
Бронзовую награду она получила в дисциплине кросс-лонг-общий старт
Беззаявительные выплаты на первенцев продлены до марта 2021 года
Беззаявительные выплаты на первенцев продлены до марта 2021 года
Общество, 12.11.2020
Их получают семьи с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов
Иркутянин выиграл «бронзу» чемпионата России по универсальному бою
Иркутянин выиграл «бронзу» чемпионата России по универсальному бою
Общество, 12.11.2020
Призёр завоевал третье место в весовой категории 65 кг
Бурятская шахматистка стала призёром первенства ДФО
Бурятская шахматистка стала призёром первенства ДФО
Общество, 12.11.2020
У спортсменов Забайкалья - 6 медалей
В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной
В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной
Общество, 12.11.2020
Также её усилили дополнительными специалистами
В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей
В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей
Общество, 12.11.2020
Пробы берутся в том числе в сточной воде, транспорте и магазинах
В Монголии введён всеобщий карантинный режим
В Монголии введён всеобщий карантинный режим
Общество, 12.11.2020
Строгие ограничения из-за коронавируса продлятся по 17 ноября
Связисты в Бурятии боролись с помехами «противника»
Связисты в Бурятии боролись с помехами «противника»
Общество, 12.11.2020
Для военных провели радиотренировку
Военные беспилотники налетали в Бурятию тысячу часов
Военные беспилотники налетали в Бурятию тысячу часов
Общество, 12.11.2020
Беспилотники взлетали в небо как днём, так и ночью
В Бурятии к выходным похолодает
В Бурятии к выходным похолодает
Общество, 12.11.2020
Возможен небольшой снег
В Улан-Удэ ищут владельца забытых 35 тысяч рублей
В Улан-Удэ ищут владельца забытых 35 тысяч рублей
Общество, 12.11.2020
Деньги рассеянный неизвестный забыл в банкомате
Жителей Бурятии просят поделиться антиковидной плазмой
Жителей Бурятии просят поделиться антиковидной плазмой
Общество, 12.11.2020
Число доноров растёт, но плазма всё ещё необходима
Водосвятный молебен прошёл в улан-удэнской колонии
Водосвятный молебен прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 12.11.2020
На территории колонии стоит православный храм

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^