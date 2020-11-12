Пробы берутся в том числе в сточной воде, транспорте и магазинах
В Бурятии несколько положительных проб на коронавирусную инфекцию обнаружены в образцах смывов с поверхностей в различных объектах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- Исследования на наличие вируса SARS-CoV-2 проводятся в пробах сточной воды. Также смывы берутся с поверхности объектов розничной торговли, транспортной инфраструктуры, в медицинских организациях, с пищевых продуктов и упаковок, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Всего в Бурятии проведено 348 исследований смывов с различных объектов на наличие в них коронавирусной инфекции. Положительные находки обнаружены в двух образцах смывов, что составляет 0,5% от общего числа исследованных проб.
На утро 12 ноября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 14 366.
В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей
Общество, Фото:
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