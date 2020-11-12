Роспотребнадзор объяснил жителям Бурятии, как носить маски

Маску нужно выкидывать в мусор в отдельном пакете



Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало видеоролик о том, как правильно носить маски



- Маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Специалисты объясняют, что через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.



В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

