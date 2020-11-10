В затопленной квартире пришлось крупный ремонт
Судебные приставы взыскали свыше 170 тысяч рублей ущерба, причинённого улан-удэнке в результате затопления её квартиры. Виновниками коммунальной аварии стали соседи, проживающие этажом выше.
В акте обследования квартиры зафиксированы повреждения потолка и пола, разводы на стенах, неисправность электропроводки и намокание спального гарнитура в одной из комнат. Затопление произошло в результате открытого запорного крана на чугунном отопительном приборе в зале квартиры этажом выше.
Для подсчёта реального ущерба жильцы многоквартирного дома воспользовалась услугами независимого оценщика. А затем, получив на руки отчёт об оценке стоимости восстановительного ремонта и строительных материалов, пострадавшие соседи обратилась в суд.
Суд принял решение о взыскании имущественного ущерба и оплаты услуги специалиста-оценщика с собственника квартиры.
В службе судебных приставов в отношении виновника потопа возбуждено исполнительное производство с суммой взыскания 172 048 руб. Должник вынужден был возместить сумму ущерба из заработной платы.
В настоящее время деньги в полном объёме перечислены на счёт взыскателя. Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 12 043 рублей за несвоевременное исполнение судебного решения, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Улан-Удэ соседи судились из-за потопа в квартире
Общество, Фото:
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