Средства на ремонт выделены из «Народного бюджета»
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ обустроят игровую и спортивную площадки.
Благоустройство парка выбрали жители округа в рамках проекта «Народный бюджет», голосование проходило на участках в день голосования по поправкам в Конституцию.
- С 14 сентября в парке работает подрядная организация ООО «Медпром». В настоящее время в парке провели геодезические разбивочные работы, завезено 135 кубов грунта. Обустройство площадок подрядчик должен завершить 30 октября. На эти цели из федерального бюджета выделен 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выделили миллион рублей на парк имени Жанаева
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошёл молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»
Советы дали специалисты Роспотребнадзора
Меры ужесточают из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Средства на ремонт выделены из «Народного бюджета»
Алексей Цыденов выступил с важным обращением к жителям республики
В списке роскошных квартир Дальнего Востока оказался и Улан-Удэ
Работали юные инспекторы движения
Скоро режиссёр фильма порадует новыми кинокартинами
Акция прошла возле Кабанска
Ко дню лесника наградили лучших в профессии
Учения прошли на севере республики
В «ковидных» условиях операции проводятся с учётом множества нюансов
Станция переливания крови нуждается в донорах
Московские трамваи приехали на грузовых машинах
Объявлен районный конкурс открыток