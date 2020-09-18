В Улан-Удэ выделили миллион рублей на парк имени Жанаева

Средства на ремонт выделены из «Народного бюджета»



В парке имени Жанаева в Улан-Удэ обустроят игровую и спортивную площадки.



Благоустройство парка выбрали жители округа в рамках проекта «Народный бюджет», голосование проходило на участках в день голосования по поправкам в Конституцию.



- С 14 сентября в парке работает подрядная организация ООО «Медпром». В настоящее время в парке провели геодезические разбивочные работы, завезено 135 кубов грунта. Обустройство площадок подрядчик должен завершить 30 октября. На эти цели из федерального бюджета выделен 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

