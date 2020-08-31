В Улан-Удэ появилась лесная ведьма





Этнографический музей народов Забайкалья представил онлайн-проект «Книга лесной ведьмы». Проект посвящён народным сказкам.В роли лесной ведьмы выступила специалист научно-просветительского отдела Анна Гусейнова.- Таинственный лес – это театрализованная онлайн-встреча с теми, кто любит героев народных сказок. Сколько всего таинственного хранит и прячет от посторонних глаз лес. Лес - это место действия многих русских сказок, магическое место. Таинственный лес - это дом для сказочных персонажей: Кикиморы, Домового, Навьи, Водяного, Лешего и Бабы-Яги, о которых расскажет старая книга лесной ведьмы, - рассказывают в Этнографическом музее о проекте.