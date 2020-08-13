Учения проходят на полигоне «Дивизонный»
Техническое подразделение ракетного соединения в Бурятии приступило к тактико-специальным учениям на полигоне «Дивизионный», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
На первом этапе учений военнослужащих подняли по сигналу «Тревога». Они совершили марш в район технических позиций, где замаскировали позиции и заняли оборону.
На втором этапе техническому подразделению предстоит выполнить нормативы по доставке ракет на позиции. Ракеты перевезут при помощи машин повышенной проходимости на базе «КамАЗов».
После военнослужащие отправятся в новый район, где также отработают задачи по организации связи с вышестоящим командованием, охраны и обороны позиций и по маскировке и инженерному оборудованию позиций.
Военные в Бурятии отработают доставку ракет
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