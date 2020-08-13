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Военные в Бурятии отработают доставку ракет

Военные в Бурятии отработают доставку ракет
Общество, 
Учения проходят на полигоне «Дивизонный»

Техническое подразделение ракетного соединения в Бурятии приступило к тактико-специальным учениям на полигоне «Дивизионный», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

На первом этапе учений военнослужащих подняли по сигналу «Тревога». Они совершили марш в район технических позиций, где замаскировали позиции и заняли оборону.

На втором этапе техническому подразделению предстоит выполнить нормативы по доставке ракет на позиции. Ракеты перевезут при помощи машин повышенной проходимости на базе «КамАЗов».

После военнослужащие отправятся в новый район, где также отработают задачи по организации связи с вышестоящим командованием, охраны и обороны позиций и по маскировке и инженерному оборудованию позиций.



военнослужащие учения
 
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