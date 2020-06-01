Бурятские звёзды спели вместе «Тоонто нютаг»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 30 Май 2020 в 7:25 PDT



Жители Бурятии остались в восторге от видео: «Какие же вы у нас красивые, обаятельные неповторимые и любимые! Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть», «Супер! Одна из красивейших песен нашей Бурятии», «Супер, душевно и так тепло и радостно на душе. Молодцы», «Это первая песня, приходящая на ум, чтобы где-то спеть, особенно, за пределами родной Бурятии. От неё веет настоящей Родиной, в ней есть всё, и душа поет», «Красиво очень», «Моя любимая песня».



30 мая в Бурятии отмечали

Жители Бурятии остались в восторге от видео: «Какие же вы у нас красивые, обаятельные неповторимые и любимые! Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть», «Супер! Одна из красивейших песен нашей Бурятии», «Супер, душевно и так тепло и радостно на душе. Молодцы», «Это первая песня, приходящая на ум, чтобы где-то спеть, особенно, за пределами родной Бурятии. От неё веет настоящей Родиной, в ней есть всё, и душа поет», «Красиво очень», «Моя любимая песня».30 мая в Бурятии отмечали 97-летие образования республик и. В этот день состоялся ряд праздничных виртуальных мероприятий.

Известные бурятские артисты спели популярную и любимую всеми композицию «Тоонто нютаг» (Родной край). Исполнение было необычным –вокалисты пели отрывки из произведения в онлайн-формате: дома, в машине, на улице и т.д.«Мы впервые чествовали родную землю в новом формате – онлайн. Не смогли остаться в стороне и наши знаменитые певцы», - говорится в паблике buryatia_online.Исполнили песню Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Нар-Оюу Наранбаатар, Жаргал Бадмаев, Ольга Жигмитова, Валико Гаспарян, Чингис Раднаев, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова, Бэлигма Ринчинова, Намхай Мунхзул и Александра Кудряшкина.