Жители братской страны посылают в республику медицинские маски
19 мая в российском центре науки и культуры в городе Улан-Баторе в торжественной обстановке состоялась передача для Бурятии 5000 одноразовых медицинских масок, а также 5 бесконтактных инфракрасных термометров (пирометров) от организации Мира и Дружбы Монголии.
В рамках торжественной церемонии президент организации Мира и Дружбы Монголии Д. Загджав со словами поддержки и добрыми пожеланиями в адрес россиян в сложных условиях, связанных с распространением короновирусной инфекции, вручил гуманитарный груз директору РЦНК в Улан-Баторе Амгалану Базархандаеву для передачи в республику.
По информации советника-посланника посольства России в Монголии Рыгзына Ракшаева, 22 мая при содействии российской компании в Монголии в приграничные регионы России отправили свыше 67 тысяч медицинских масок, из которых 34 тысячи были закуплены на средства, собранные Монгольской ассоциацией выпускников советских/российских учебных заведений.
К акции доброй воли присоединились 42 учащихся 6 «Б» класса столичной школы №52, а также преподаватели-русисты столицы Монголии. Ими были собраны денежные средства на сумму 225 000 тугриков. Юный представитель 6 «Б» класса Б. Буянхишиг передала в представительство Россотрудничества в Монголии 500 одноразовых медицинских масок для жителей Бурятия. Инициаторам акции были вручены благодарственные письма от имени посольства России в Монголии и представительства Россотрудничества в Монголии. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Монголии.
В Монголии прошли акции в поддержку жителей Бурятии
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