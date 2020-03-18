Отжиг проводится в местах, где регистрировались пожары на больших площадях
В Слюдянском районе Иркутской области начались первые профилактические выжигания под контролем пожарных формирований в строго отведенных границах в соответствии с разработанными графиками.
- Отжиг проводится в местах, где на протяжении нескольких лет регистрировались пожары, распространявшиеся на большие площади. Для минимизации рисков и предотвращения угрозы перехода огня на близлежащие жилые дома в последние годы применяются такие профилактические меры. Работы выполняются в весенний период, когда почва еще напитана влагой, в безветренную погоду, - рассказал замначальника ГУ МЧС по Иркутской области Василий Разумнов.
На особом контроле мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду, проводимые фермерскими хозяйствами и собственниками лесных угодий. Всего за минувшие сутки проведены отжига на площади 8 га. Они будут проведены и в других муниципалитетах области до введения на территории региона особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В 2020 году особый противопожарный режим вводится дифференцировано: с 1 апреля - для южных и западных районах, с 1 мая - для северных.
В Иркутской области приступили к проведению профилактических отжигов
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