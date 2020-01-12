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В Бурятии требуют запретить вырубку кедра

В Бурятии требуют запретить вырубку кедра
Бизнес, 
Компания, пустившая под корень множество кедров, принесла извинения местным жителям

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря 2019 года стало известно о массовой вырубке кедра в местности Подувалистая села Малый Куналей Бичурского района Бурятии. Масштабы поражали: множество деревьев лежали по обе стороны дороги. Тогда в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства пояснили, что лесозаготовитель вырубил не только кедр, но и пихту. 



19 декабря в Малом Куналее состоялся сход жителей. В нём участвовали глава района Василий Смолин, депутаты Народного Хурала Александр Савельев и Олег Федоров, председатель райсовета Андрей Слепнев, представители лесничества и ОМВД, сообщили в пресс-службе администрации Бичурского района.

Присутствующие с удивлением узнали от главного лесничего Бичурского лесничества Сергея Мотовилова, что Лесной кодекс РФ не запрещает вырубку кедра – с деляны допустима вырубка до 30%. Компания, которая вырубила кедр - ООО «Дельфин» из Улан-Удэ. По документам заявлена вырубка сосны, лиственницы и берёзы. С 15 ноября они приступили к работе. 5 декабря участковый лесничий обнаружил на деляне незаконную вырубку кедра. Сразу был составлен протокол и передан в ОМВД России по Бичурскому району.

Как объяснил врио начальника ОМВД Геннадий Номинов, сейчас ведётся следствие; так как оно возбуждено не по уголовной статье, работу на деляне приостановить нет оснований.

Жители Малого Куналея считают, что закон нужно менять, ведь кедр для многих семей - основной источник доходов. Во все времена у русских и бурят считалось грехом рубить это дерево. К тому же у него сложная корневая система, которая при разрушении может повлиять на гибель других деревьев.

На сходе приятно решение создать народный контроль, потому что на этой деляне много других нарушений, а также обратиться во все уровни власти с требованием запретить вырубку кедра.

23 декабря в районной администрации состоялась встреча с представителем агентства лесного хозяйства и ООО «Дельфин». Присутствовали глава МО СП «Малокуналейское» Иван Воронцов, депутат райсовета Антонида Фомина, жители села Малый Куналей.

Заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов отметил, что в оформлении документации на освоение участка нарушений законодательства не выявлено, но есть нарушения по отводу пород деревьев. В этом разберётся следствие.

- Мы всё понимаем и не хотели нарушать сложившиеся устои в районе. Оценку ситуации дадут правоохранительные органы. В принципе, кедр - это не коммерческая порода, если посчитать все расходы, то он фактически становится дешевле сосны. Для нас он не представляет интереса. Ваша позиция нам ясна, для вас кедр – это священное дерево. Нами принято решение приостановить работу на участке до выяснения всех обстоятельств. Мы сожалеем о случившемся и приносим всем свои извинения, - говорил представитель ООО «Дельфин» Александр Дарханов.

Руководители ООО «Дельфин» утверждают, что они работали в рамках правового поля, что заявляли в декларации кедр и им пришлось его срубить, иначе будет недоруб на участке, что грозит штрафными санкциями. Также они считают, что им нужно было сообщить о том, что кедр в районе рубить нельзя. Присутствующие высказались о том, что в районе они не одни арендаторы, но ни одна компания никогда не позволяла себе рубку кедра.

На встрече принято решение провести совместный выезд на участок, на котором ООО «Дельфин» планирует начать работы, чтобы подобная ситуация не повторилась.
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