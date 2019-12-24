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В Бурятии лесозаготовитель незаконно пустил под корень кедр

В Бурятии лесозаготовитель незаконно пустил под корень кедр
Происшествия, 
Большое количество незаконно срубленного кедра и пихты очевидцы сняли на видео

В паблике «Аноним 03» появилось видео из села Малый Куналей, местности Подувалистая Бичурского района Бурятии со множеством вырубленных деревьев. Автор публикации говорит, что незаконно вырублен кедр.

На фотография и видеокадрах изображены аккуратно сложенные деревья. Масштабы поражают, деревья лежат по обе стороны грунтовой дороги.

Пользователей шокировали масштабы вырубки ценного кедра. «Сколько бы ореха можно было бы добыть с этих деревьев!?», «Дебилы, на орехах можно разбогатеть, а они на мебель», «Это кто, сами свой лес рубят?! Берегите свои леса, дорогие наши жители солнечной Бурятии, смотрите на будущее, если сейчас начнём рубить свои леса ради денег, то наши дети будут страдать», «Кедр нельзя рубить! Это большой грех по жизни! Кедр кормит зверей», - пишут пользователи.


Вырубка, действительно, незаконная, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. Как оказалось, вырубили не только кедр, но и пихту. Однако лесозаготовителю нельзя было вырубать эти породы деревьев.

- В Куналейском участковом лесничестве в октябре 2019 года разрабатывалась лесосека арендатора. В лесной декларации были прописаны условия на рубку деревьев такой породы, как сосна, берёза и лиственница. Однако в ходе рейдового патрулирования в декабре участковый лесничий обнаружил, что рубке подверглись деревья породы кедр и пихта, что является незаконным, - прокомментировали в агентстве лесного хозяйства.

Общий объём незаконно заготовленной древесины составил около 142 кубометров. Все материалы направлены в ОМВД по Бичурскому району.
черные лесорубы
 
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