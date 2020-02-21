Финал чемпионата Бурятии по ледовым автогонкам пройдёт в марте

Очередной этап соревнований состоится 22 февраля



9 марта в Бурятии пройдёт финал открытого республиканского чемпионата по ледовым автогонкам «Лёд 20». Соревнования проведут на льду карьера около села Сужа Иволгинского района.



С 9:00 до 11:00 состоится административная и техническая проверка. С 10:00 до 11:00 запланировано проведение тренировочных заездов. Квалификацию участники пройдут с 11:00 до 12:00. В 12:30 начнётся брифинг.



Соревнования официально откроются в 13:00. С 13:00 до 16:00 болельщики увидят заезды участников. А в 17:00 состоится церемония награждения победителей.



Промежуточные этапы чемпионата прошли 2 и 8 февраля. Следующий этап соревнований состоится завтра – 22 февраля. Об этом сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».



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