Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии
К 400-летию крупнейшего деятеля старообрядчества, ярого противника реформ протопопа Аввакума в Бурятии выпустили информационный фильм «400 лет Протопопу Аввакуму». Режиссёром стал Максим Власов.
В фильме раскрывается вся биография протопопа Аввакума, а также его роль в реформе Русской православной церкви в 17 веке. Отмечается, что Аввакум в одной из ссылок пять лет провёл на территории современной Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в Бурятии пройдёт встреча старообрядцев всего мира. Основные мероприятия состоятся с 10 по 12 сентября.
В Бурятии сняли фильм к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
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