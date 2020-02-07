После морозов синоптики прогнозируют потепление
В эти выходные в Бурятии ожидается тёплая погода. Она сменит сильные морозы, которые стояли на этой неделе.
По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 8 февраля в республике преимущественно без осадков, днём местами пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью и северным районам местами до умеренного. Ветер ночью слабый, днём западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду, позёмка.
Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -14,-19 градусов. Днём ожидается -9,-14, местами по южной половине -1,-6, а по северным районам до -15,-20.
В воскресенье, 9 февраля по северной половине республики местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер восточный 2-7, местами до 13 метров в секунду. Температура ночью -20,-25, местами -11,-16, по северным районам до -30,-35 мороза. Днём по Бурятии ожидается -9,-14 градусов, местами по южной половине -1,-6, по северным районам до -19 градусов.
10 февраля по северной половине республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 метров в секунду. Температура ночью -18,-23, местами -24,-29, по Прибайкалью -9,-14, днём -7,-13, местами 0,-6 градусов.
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённых женщин научили определять жизненные позиции
На комиссии при главе республики обсудили сохранение и развитие бурятского языка
Мужчина хотел подарить угольный самовар другу из Китая
Съёмки фильма по рассказу Намжила Нимбуева стартуют уже в апреле
Конкурс «Моя страна – моя Россия» поможет реализовать проекты молодых экологов
Яйца отправили на утилизацию
Остановка появится в остановочном пункте Троицкое
Карантин будет действовать как минимум до 13 февраля
Выставка подготовлена представительством МИД России в Улан-Удэ
Здесь будет большой концерт, мастер-класс и выставки
Интервью мужчина дал китайской газете «Пэнпай»
Эту продукцию животного происхождения запрещено ввозить из Монголии
Организаторы обещают насыщенную программу
Специалисты дали советы по эксплуатации газового оборудования
Шэрээтэ лама Буда Цыденов расскажет о традициях празднования Сагаалгана