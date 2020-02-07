Бурятию ждут тёплые выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

После морозов синоптики прогнозируют потепление



В эти выходные в Бурятии ожидается тёплая погода. Она сменит сильные морозы, которые стояли на этой неделе.



По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 8 февраля в республике преимущественно без осадков, днём местами пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью и северным районам местами до умеренного. Ветер ночью слабый, днём западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду, позёмка.



Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -14,-19 градусов. Днём ожидается -9,-14, местами по южной половине -1,-6, а по северным районам до -15,-20.



В воскресенье, 9 февраля по северной половине республики местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер восточный 2-7, местами до 13 метров в секунду. Температура ночью -20,-25, местами -11,-16, по северным районам до -30,-35 мороза. Днём по Бурятии ожидается -9,-14 градусов, местами по южной половине -1,-6, по северным районам до -19 градусов.



10 февраля по северной половине республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 метров в секунду. Температура ночью -18,-23, местами -24,-29, по Прибайкалью -9,-14, днём -7,-13, местами 0,-6 градусов.

