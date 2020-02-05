Ей стала одиннадцатиклассница Улюнской средней школы
4 февраля в Баргузинском районе Бурятии прошёл районный конкурс «Ученик года Бурятии – 2020». Старшеклассники сразились в интеллектуальной викторине «Исторический квиз по истории Великой Отечественной войны».
По результатам всех конкурсных испытаний гран-при завоевала ученица Улюнской средней школы имени С. Хамнаева Дарима Гармаева (11 класс). Первое место заняла десятиклассница Анастасия Иванова из Баргузинской средней школы. Второй стала Виталия Логинова – десятиклассница из Усть-Баргузинской средней школы имени Шелковникова. Замыкает тройку призёров одиннадцатиклассница Уринской СОШ Анна Терентьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Баргузинский район».
В Баргузинском районе Бурятии выбрали лучшего ученика
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