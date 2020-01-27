В Улан-Удэ создали рабочую группу по вопросам загрязнения воздуха

«Тема острая, сиюминутных решений нет», отметила и.о. министра природных ресурсов Бурятии
В Бурятии при заместителе председателя правительства республики по экономическому развитию Алексее Мишенине создана рабочая группа по вопросам загрязнения атмосферного воздуха Улан-Удэ. Об этом сообщила сегодня, 27 января, и.о. министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.
- Сейчас мы создали рабочую группу. В рабочую группу вошли члены Народного Хурала, пригласили и научное сообщество, и общественников. И к первому заседанию, которое будет в начале февраля, хотим просчитать несколько вариантов, которые на сегодняшний момент существуют. Замена сетей во сколько обойдётся или переход частного сектора на центральное теплоснабжение. Всё совместно посчитаем и будем выбирать наиболее приемлемый вариант, - сказала Наталья Тумуреева.
Как сообщалось, ранее в Улан-Удэ остро стоит проблема загрязнённости воздуха. В том числе в столице Бурятии несколько недель наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Одна из горожанок даже создала петицию на платформе Change.org с просьбой решить насущную проблему. На данный момент петицию подписали 3466 человек.
- Тема острая, сложная и действительно сиюминутных решений прямо сейчас нет. Я считаю, что в первую очередь нужно провести очень чёткое исследование и посчитать - какой всё-таки вклад от каждого источника загрязнения воздуха у нас вносится, - отметила врио министра природных ресурсов Бурятии.
Наталья Тумуреева выделяет четыре основных источника загрязнения – крупные котельные, к которым относится ТЭЦ, котельная Авиазавода и другие, автотранспорт, частный сектор и мелкие котельные.
- Нужно прекратить эти препирательства между частным сектором и жителями многоквартирных домов. Частный сектор обвиняет ТЭЦ, жители многоквартирных домов обвиняют частный сектор. Здесь нужно садиться за стол переговоров, - сказала Наталья Тумуреева.
Расчёт выбросов в атмосферу каждого источника загрязнения воздуха проведут в этом году. В данном исследовании будет охвачен и пригород.
Также Наталья Тумуреева считает, что необходимо увеличить количество постов системы государственного мониторинга атмосферного воздуха.
- У нас в городе сейчас три поста наблюдения. Они сконцентрированы все в центре города. Если от 250 тысяч до 500 тысяч человек в городе проживает, можно установить от 3 до 5 постов. Я считаю, что система мониторинга должна быть пересмотрена, и надо обращаться уже в федеральные органы Росгидрометцентра для того, чтобы увеличить количество постов. Это даст более широкую картину происходящего в целом, - добавила врио министра природных ресурсов Бурятии.
В Бурятии также прорабатывается вопрос снижения тарифа на электроэнергию в ночное время для возможности перевода части печей и котельных на электроэнергию. Также был рассмотрен вопрос о снижении транспортного налога для автомобилей, которые ездят на электричестве. Но выяснилось, что жители Бурятии пока не готовы переходить на электрические автомобили - экологичных машин в республике на сегодня крайне мало.
Ещё одним шагом к решению загрязнённости атмосферного воздуха станет запрет строительства новых зданий со своими котельными.
- Сейчас вносятся изменения в градостроительный кодекс о том, чтобы запрещать строительство новых зданий, сооружений без подключения к центральному теплоснабжению, - сказала Наталья Тумуреева.
В Улан-Удэ создали рабочую группу по вопросам загрязнения воздуха
Общество, Фото:
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