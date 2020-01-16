«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха

Улан-удэнцы жалуются на головную боль и жжение в горле из-за смога
В Улан-Удэ остро стоит проблема грязного воздуха из-за котельных частного сектора и множества предприятий. С 13 января в городе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Накануне было объявлено, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе превысила предельно допустимый уровень уже в три раза. Улан-удэнцам рекомендуют носить защитную одежду, маски и даже респираторы.
Горожане возмущаются и опасаются за своё здоровье, а накануне местная жительница создала петицию «Чёрное небо Улан-Удэ» на платформе Change.org. Улан-удэнка адресовала своё обращение президенту страны Владимиру Путину, председателю правительства России, минздраву и минприроды РФ, Роспотребнадзору РФ и экологам страны.
Автор петиции рассказала, что жители города уже несколько лет задыхаются в смоге от кочегарок частного сектора и ТЭЦ. Она объяснила, что Улан-Удэ находится в низине и практически не продувается, в итоге город находится под колпаком смога. Жители не могут открыть даже окна, дети не гуляют на улице.
- Мы строим стадионы, ледовые катки, водим детей в спортивные секции, заботимся о здоровом будущем своих детей. Но все это практически теряет смысл! Мы и наши дети дышим ядами, что влечёт за собой не поправимый вред своему здоровью. Все неравнодушные, давайте начнём решать нашу общую проблему - проблему чистого воздуха, - написала улан-удэнка.
Она призвала земляков обратить на проблему внимание людей, от которых зависит будущее, здоровье и жизнь.
- Солнечный Улан-Удэ не должен быть городом «чёрного неба». Каждый из нас, наши дети достойны дышать чистым воздухом! – заключила автор петиции.
На данный момент петицию подписали 177 человек.
В соцсетях горожане жалуются, что из-за грязного воздуха тяжело дышать, а по вечерам болит голова.
- Запах гари появился в 113 квартале. Пахнет сильно. Не курю и не пью, с рецепторами в среднем все нормально, так что сильнее чувствую запах. Но дело не в запахе, мне такой даже нравится, а в том, что теперь болит голова по вечерам. Думала это может от горящего мусорного полигона идёт, в новостях недавно было, тогда бы это было постоянно, а не по вечерам. Утром тоже пахнет, хоть и меньше, днём практически нет запаха. Кто знает, что с этим делать? Головная боль просто убивает, тошнит. Можно ли проверить воздух на содержание вредных веществ? – пишет пользователь Сети.
Другой горожанин рассказал, что по вечерам чувствует не только запах, но и жжение в горле: «Живу в районе ВСГУТУ и вечером дышать становиться невозможно. Ситуация страшная, город этим дышит с октября по апрель. Частный сектор за последние 10-15 лет вырос до неимоверных размеров и это основная причина этой ситуации».
Некоторые требуют закрыть школы на время неблагоприятных метеорологических условий, а другие предлагают специалистам Роспотребнадзора измерить количество вредных и опасных веществ в воздухе для «официального признания факта».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что риск увеличения смертности по причине грязного воздуха в Улан-Удэ вырос более чем в семь раз. Риск возникновения заболеваний органов дыхания превысил допустимый уровень в 16,2 раза, иммунной системы в 14,5 раза, врождённых аномалий в 12,1 раза, возникновения новообразований в 10,2 раза, болезней глаз в 4,3 раза, сердечно-сосудистой системы в 2,4 раза.
«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
Общество, Фото:
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