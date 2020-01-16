«Чёрное небо» в Улан-Удэ будет держаться минимум до вечера пятницы

Концентрация отдельных вредных веществ в воздухе превышает норму вдвое
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ были объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) второй степени. Всего таких степеней три: при второй предприятия должны сократить выбросы на 20-40 %, а жителям рекомендуют носить не просто маски, а респираторы типа «лепесток». По возможности людям рекомендуют уехать на это время из города.
Согласно данным Бурятского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся минимум до 20 часов 17 января.
Накануне, 15 января, Центр гигиены и эпидемиологии исследовал содержание шести загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (азота и серы диоксид, оксид углерода, взвешенные вещества, фенол, формальдегид).
- По результатам исследований установлены превышения гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ до 1,62 раз, азота диоксида – до двух раз выше предельно допустимой концентрации (ПДК), фенола до 2,3 ПДК, формальдегида до 1,16 ПДК, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Улан-удэнцы уже подписывают петицию под названием «Чёрное небо» с требованием решить проблему загрязнения. Жители разных районов города – от 40-х кварталов до центра города жалуются на головные боли и тошноту.
Рекомендации для жителей в этот период:
- ограничить пребывание на улице;
- при необходимости использование защитной маски;
- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
- при возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте;
- при возможности сократить выбросы от автоматных источников теплоснабжения;
- обеспечить обильное питьё (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;
- при отсутствии противопоказаний рекомендуется приём поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов;
- лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу;
- исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;
- отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение.
При ухудшении состояния здоровья нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
«Чёрное небо» в Улан-Удэ будет держаться минимум до вечера пятницы
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