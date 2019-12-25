В БСМП в Улан-Удэ установят новые гемодиализные аппараты

Ранее в больнице использовались 7 аппаратов, но на сегодня они имеют высокую степень износа



В Больницу скорой медицинской помощи поступили два гемодиализных аппарата стоимостью 3,3 млн рублей. Иначе эти аппараты называют «искусственной почкой». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



Сама процедура представляет собой очищение организма с помощью специального фильтра, через который «прогоняется» кровь. Таким образом, из организма удаляются шлаки, которые скапливаются в крови за сутки.



Когда течение заболевания осложнилось терминальной почечной недостаточностью, при которой почки человека уже не функционируют, эти аппараты – единственное спасение.



Ранее в больнице использовались 7 аппаратов. Сегодня они имеют высокую степень износа.



- Гемодиализный аппарат выполняет ряд функций, каждая из которых предназначена для того, чтобы сделать лечение как можно более эффективным и безопасным. Помимо очищения крови в диализаторе, он также отслеживает кровоток, артериальное давление, количество удаленной жидкости и многие другие жизненно важные данные, которые помогают сестринскому и врачебному персоналу обеспечить максимальную эффективность терапии, - отметили в министерстве.



Оснащение больницы современным оборудованием – одно из мероприятий по обеспечению доступности и качества медицинской помощи в рамках поручений президента России Владимира Путина. Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» больница получила оборудование за 27 млн рублей для сосудистого отделения. А на средства единой дальневосточной субсидии были приобретены УЗИ премиум класса и современный компьютерный томограф.



