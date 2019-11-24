В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике местами небольшой снег



Ветер юго-западный 5-10, по среднему Прибайкалью до 14 м/с. Температура ночью 23-28, местами 31-36, по крайнему северу до 43, по Прибайкалью 10-15, днём 13-18, местами 22-27, по Прибайкалью, местами югу 7-12 мороза.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 23-25, днём 13-15 мороза.

