По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике местами небольшой снег
Ветер юго-западный 5-10, по среднему Прибайкалью до 14 м/с. Температура ночью 23-28, местами 31-36, по крайнему северу до 43, по Прибайкалью 10-15, днём 13-18, местами 22-27, по Прибайкалью, местами югу 7-12 мороза.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 23-25, днём 13-15 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, Фото:
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