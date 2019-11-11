В Курумканском районе Бурятии раздали агропромышленные награды

Общество, Фото: пресс-служба администрации Курумканского района

Также состоялась районная выставка-ярмарка и был разыгран кубок АПК



В Курумканском районе Бурятии подвели итоги месячника агропромышленного комплекса. 8 ноября в физкультурно-спортивном комплексе села Курумкан прошли районная выставка-ярмарка, спортивные состязания и награждение победителей.



В номинации «Лучшее предприятие в сельскохозяйственном производстве» награду получили председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Хуторхой» Доржиев Валериан, бригадир Пиртанов Гомбо, комбайнёр Лыгденов Жаргал и механизатор Бадмаев Радна-Базар. Номинацию «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство» выиграли главы фермерских хозяйств: Пиртанова Ханда (СП «Аргада»), Аюшиев Александр (СП «Улюнхан-эвенкийское»), Элбыков Саян (СП «Элэсун»). Лучшим учебно-практическим участком стала Майская средняя общеобразовательная школа.



Лучшие подсобные хозяйства оказались у Гармаевой Цыцыгмы (СП «Курумкан»), Дамбинов Жаргал (СП «Улюнхан-эвенкийское»), Будаев Даши-Дондоп (СП «Барагхан»). Лучшими по профессии выбраны: ветеринар-дезинфектор СП «Элэсун» Бурхинов Алексей, пекарь ИП «Солоненко Е.В.» Шапанаева Ирина, лепщица семейно-родовой эвенкийской общины «Кедр» Кушеева Эльвира, мелиоратор Курумканского филиала Бурятмелиоводхоза Кожевин Алексей, забойщик ИП «Болдонов Б.Б.» Лебедев Александр. Чемпионом уборки стал комбайнёр сельскохозяйственного производственного кооператива «Хуторхой» Эрдыниев Жаргал.



Прошла выставка-ярмарка сельских поселений, где каждое село презентовало свою продукцию. Места среди участников распределились следующим образом:

1. СП «Барагхан»;

2. СП «Аргада»;

3. СП «Могойто» и СП «Сахули».



Далее состоялась торжественная церемония открытия сельскохозяйственной ярмарки в спортивном зале ФСК. Для гостей выступили с песней Армине Акопян и Марина Будаева вместе с детским танцевальным коллективом. Далее начались соревнования «Кубок АПК», посвящённые Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спортсмены состязались в волейболе, перетягивании каната, комбинированной эстафете, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, разбивании хребтовой кости и соревновании на тракторах. Победители и призёры были награждены денежными призами.



На ярмарке с 11 до 18 часов жители и гости района могли приобрести по ценам от производителей мясную, молочную, рыбную продукцию; национальные блюда из баранины и говядины; деликатесы из мяса и рыбы; хлебобулочные изделия; мёд; овощи; плодоовощные консервы. На уличной площадке ФСК была организована продажа мяса, субпродуктов и дикоросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.

