В Бурятии спасатели нашли сборщицу дикоросов

Вчера сотрудникам Бурятской поисково-спасательной службы поступило сообщение от потерявшейся женщины. По её словам, она находилась в районе 31 км автодороги перевала Пыхта Прибайкальского района.
Женщина отправилась в лес, чтобы собрать грибы. Примерно в три часа дня она поняла, что не может найти выход к пешеходной тропе. Сборщица дикоросов пыталась самостоятельно найти выход к дороге, однако поиски прошли безрезультатно. В 22:30, когда стало темно, она позвонила спасателям.
После звонка четыре спасателя отправились на место происшествия. С помощью специального приложения, женщина смогла передать координаты своего местоположения. Ночью женщину нашли и в 6 утра, 12 августа, выйдя из леса, передали её родственникам. Состояние женщины удовлетворительно, здоровью и жизни ничего не угрожает.
- По статистике, в основном люди теряются в лесу в сезон сбора дикоросов. За прошлый год спасатели Бурятской поисково-спасательной службы вывели девять человек, заблудившихся в лесу, трое из которых дети, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», не всегда поиски заканчиваются быстро и положительно. 26 июля спасатели начали поиски пропавшей сборщицы дикоросов в лесу недалеко от посёлка Зун-Мурино Тункинского района. Женщину до сих пор не нашли.