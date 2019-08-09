В Бурятии неделю ищут сборщицу дикоросов

Спасатели напомнили о безопасном поведении в лесу



На прошлой неделе спасатели начали поиски в лесу пропавшей сборщицы дикоросов. Инцидент произошёл недалеко от посёлка Зун-Мурино Тункинского района Бурятии. Женщину до сих пор не нашли.



По статистике, в основном люди теряются в сезон сбора дикоросов. За прошлый год спасатели Бурятской поисково-спасательной службы вывели девять человек, заблудившихся в лесу, трое из которых дети.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает жителям и гостям Бурятии о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в лесных массивах.



- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Спасатели настоятельно рекомендуют брать с собой полностью заряженный сотовый телефон. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по поиску, - уточняют в пресс-служба ведомства.



Если маленький заряд батареи, то следует сделать короткий звонок спасателям, договориться о времени связи и дальнейшем маршруте и выключить телефон.



Очень часто спасатели ориентируют заблудившихся по сотовому телефону. Человек описывает, где он заехал, оставил автомобиль, куда пошёл, с какой стороны у него находится солнце. Спасатели по карте определяют, где предположительно может находиться человек, и дают советы, которые помогают ему выйти на дорогу и по ней к автомобилю, либо к населённому пункту.



- Обязательно возьмите с собой: нож, спички. Спички упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя. Желательно надеть яркую одежду, в случае поисков вас легче будет заметить в лесу, - разъясняют спасатели.



Хорошим ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают в более крупные водоёмы. Также важно помнить, что часто в лесу можно найти проезжую дорогу или линию электропередач. Заблудившемуся человеку необходимо держаться их, ведь они смогут вывести его к цивилизации.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что за помощью можно обратиться по единому номеру пожарно-спасательной службы 101 или вызвать экстренные оперативные службы по номеру 112.

