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В Бурятии неделю ищут сборщицу дикоросов

В Бурятии неделю ищут сборщицу дикоросов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасатели напомнили о безопасном поведении в лесу

На прошлой неделе спасатели начали поиски в лесу пропавшей сборщицы дикоросов. Инцидент произошёл недалеко от посёлка Зун-Мурино Тункинского района Бурятии. Женщину до сих пор не нашли.

По статистике, в основном люди теряются в сезон сбора дикоросов. За прошлый год спасатели Бурятской поисково-спасательной службы вывели девять человек, заблудившихся в лесу, трое из которых дети.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает жителям и гостям Бурятии о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в лесных массивах.

- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Спасатели настоятельно рекомендуют брать с собой полностью заряженный сотовый телефон. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по поиску, - уточняют в пресс-служба ведомства.

Если маленький заряд батареи, то следует сделать короткий звонок спасателям, договориться о времени связи и дальнейшем маршруте и выключить телефон.

Очень часто спасатели ориентируют заблудившихся по сотовому телефону. Человек описывает, где он заехал, оставил автомобиль, куда пошёл, с какой стороны у него находится солнце. Спасатели по карте определяют, где предположительно может находиться человек, и дают советы, которые помогают ему выйти на дорогу и по ней к автомобилю, либо к населённому пункту.

- Обязательно возьмите с собой: нож, спички. Спички упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя. Желательно надеть яркую одежду, в случае поисков вас легче будет заметить в лесу, - разъясняют спасатели.

Хорошим ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают в более крупные водоёмы. Также важно помнить, что часто в лесу можно найти проезжую дорогу или линию электропередач. Заблудившемуся человеку необходимо держаться их, ведь они смогут вывести его к цивилизации.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что за помощью можно обратиться по единому номеру пожарно-спасательной службы 101 или вызвать экстренные оперативные службы по номеру 112.
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