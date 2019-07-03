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Турнир главврачей в Улан-Удэ выиграли красноярцы

Турнир главврачей в Улан-Удэ выиграли красноярцы
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства здравоохранения республики Бурятия
Медики Бурятии стали третьими

В Бурятии прошёл XI традиционный межрегиональный турнир по волейболу на призы министра здравоохранения РБ. В этом году он собрал сильнейшие команды из руководителей медицинских учреждений Бурятии, Забайкальского края и Красноярского края.

По мнению организаторов, турнир – не просто хорошая традиция для укрепления дружбы между медицинскими организациями регионов, но и ещё один замечательный способ напомнить об основах здорового образа жизни. «Чтобы научить чему-то других, надо начинать с себя. Согласитесь, лучше прислушиваются к человеку, который знает толк в том деле, которому учит. Поэтому мы, медики, вот таким образом вносим вклад в пропаганду спорта, здоровой жизни», – рассказал организатор турнира – главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.

Борьба на соревновании получилась яркой и захватывающей. В итоге кубок межрегионального турнира увезла команда Красноярского края. Серебро – у команды Забайкальского края. Хозяева поля заняли почётное третье место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Бурятии.
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