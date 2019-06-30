Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы

Сергей Любимский стал лучшим в Париже. ВИДЕО
С 28 по 30 июня в Париже прошёл открытый Кубок Европы по гиревому спорту. Спортсмен из Бурятии Сергей Любимский стал победителем в длинном цикле (самом тяжёлом упражнении у гиревиков).
За 10 минут Сергей сделал 80 подъёмов. Он на два подъёма опередил многократного чемпиона мира Антона Анасенко из Омской области. Третье место занял представитель Украины.
Сергей Любимский стал лучшим в Париже. ВИДЕО
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