Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы









С 28 по 30 июня в Париже прошёл открытый Кубок Европы по гиревому спорту. Спортсмен из Бурятии Сергей Любимский стал победителем в длинном цикле (самом тяжёлом упражнении у гиревиков).За 10 минут Сергей сделал 80 подъёмов. Он на два подъёма опередил многократного чемпиона мира Антона Анасенко из Омской области. Третье место занял представитель Украины.